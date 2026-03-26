l Curriculum dello studente nella pratica didattica | compiti operativi dei docenti e del docente tutor

L’attuazione del Curriculum degli studenti, aggiornato dal Decreto Ministeriale, coinvolge i compiti pratici dei docenti e del docente tutor. Questi professionisti sono responsabili di attività legate all’organizzazione delle lezioni, alla gestione delle attività didattiche e al supporto degli studenti durante il percorso di apprendimento. Le loro azioni si concentrano sull’applicazione delle indicazioni ministeriali e sulla realizzazione di interventi educativi specifici.

L’attuazione del Curriculum della studentessa e dello studente, come aggiornato dal Decreto Ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2026, richiede una riorganizzazione delle pratiche didattiche e orientative delle istituzioni scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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