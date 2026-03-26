Kylian Mbappe ha dichiarato di ammirare Neymar, ma ha anche espresso la sua richiesta di escluderlo dalla squadra del Brasile. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista, dove ha spiegato di avere opinioni chiare sulla composizione della squadra nazionale. La questione ha attirato l’attenzione dei media, considerando le dichiarazioni di Mbappe e le implicazioni per la selezione dei giocatori.

2026-03-26 11:39:00 Giorni caldissimi in redazione! Kylian Mbappe ha chiarito il suo amore per Neymar ma ha rifiutato di criticare Carlo Ancelotti Kylian Mbappe ha rifiutato di criticare Carlo Ancelotti ma ha sostenuto l’ex compagno di squadra Neymar per scrollarsi di dosso le preoccupazioni sugli infortuni e giocare per il Brasile ai Mondiali. L’assenza di Neymar dalla squadra di Ancelotti per le amichevoli internazionali contro la Francia stasera e contro la Croazia la prossima settimana ha suscitato scalpore in Brasile con l’attaccante del Santos che ora sembra improbabile che raggiunga la finale mondiale quest’estate. Ancelotti ha suggerito che ciò fosse dovuto ai continui problemi di forma fisica di Neymar, ma Mbappe crede che il suo ex compagno d’attacco del Paris Saint-Germain sarà in forma e licenzierà a giugno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Kylian Mbappe esprime ammirazione per Neymar ma sostiene la richiesta di escluderlo dalla squadra del Brasile

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