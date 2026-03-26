Kolo Muani sempre la Juve in testa | arrivano gli auguri per l’amico ed ex compagno Thuram – FOTO

Kolo Muani ha pubblicato sui social un messaggio di auguri rivolto a un ex compagno di squadra, Thuram. La Juventus rimane tra le squadre più citate dal calciatore, che ha condiviso anche una foto insieme all’amico. La notizia è stata diffusa dalla redazione di JuventusNews24 e ha attirato l’attenzione dei tifosi. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli dell’interazione o sui motivi degli auguri.

Kolo Muani, sempre la Juve in testa: arrivano gli auguri per l’amico ed ex compagno Thuram. Il centravanti del Tottenham continua a pensare bianconero. l corteggiamento della Juventus per Randal Kolo Muani non si è mai fermato. Dopo i tentativi andati a vuoto sia durante la scorsa sessione estiva sia nel recente mercato di riparazione invernale, la dirigenza bianconera non ha abbandonato l’idea di riportare a Torino il formidabile attaccante francese, attualmente in forza al Tottenham ma di proprietà del PSG. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il legame tra il bomber e l’ambiente juventino resta solidissimo e i vertici della Vecchia Signora stanno già pianificando un nuovo assalto per la prossima estate, per regalare a Spalletti un rinforzo offensivo di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani, sempre la Juve in testa: arrivano gli auguri per l’amico ed ex compagno Thuram – FOTO Articoli correlati Continassa Juve: Joao Mario sempre più vicino all’addio. Si raffredda la pista Kolo MuaniCelik Juventus, il turco stasera sfiderà il suo futuro? Il piano dei bianconeri in vista dell’estate e i possibili scenari Koopmeiners via dalla... Juve, mistero attaccante: chi arriva tra Kolo Muani, Beto ed En-Nesyri?Nuova puntata di Super Blitz, il nostro appuntamento quotidiano con le principali notizie di mercato della giornata. Contenuti utili per approfondire Kolo Muani Temi più discussi: Juve, Kolo Muani apre al ritorno: gli scenari per l'estate; Juve, rivoluzione attacco: lo scambio David-Kolo Muani e il ritorno di fiamma per Zirkzee; Juve, Kolo Muani resta l'obiettivo: il giocatore dice sì, Spalletti ha aperto; Kolo Muani primo obiettivo per l'estate: i motivi per cui Spalletti vuole il francese alla Juventus. Juve, Kolo Muani resta l'obiettivo: il giocatore dice sì, Spalletti ha apertoNiente di definito o intavolato in maniera concreta, ma il nome di Kolo Muani resta al centro dei desideri bianconeri e le possibilità di rivederlo a Torino diventano sempre più concrete. La Juventus ... fantacalcio.it Kolo Muani non dimentica i compagni della Juventus: il messaggio di auguri per ThuramLa Juventus sia la scorsa estate che a gennaio ha provato a riportare a Torino Randal Kolo Muani, ma senza riuscirci. Anche il francese è rimasto molto legato all'ambiente bianconero e ... tuttojuve.com Kolo Muani pensa solo alla Juventus Il messaggio per Thuram - FOTO - facebook.com facebook Luciano Spalletti’s summer targets: GOALKEEPER - Alisson Becker, De Gea, Vicario, Martinez. DEFENSE - Rudiger, Senesi, Celik, Maguire. MIDFIELD - Ederson, Goretzka, Kessié, Pellegrini, Bernardo Silva. ATTACK - Zirkzee, Randal Kolo Muani. @tuttos x.com