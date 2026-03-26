Andrea Kimi Antonelli si prepara per il Gran Premio di Suzuka, affermando di dover migliorare nelle qualifiche e di voler sfruttare al massimo ogni opportunità. Negli ultimi undici giorni, il pilota ha attraversato un periodo intenso, senza fornire dettagli sulle sue esperienze o sui risultati ottenuti. La sua attenzione ora è rivolta alla prossima gara, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in qualifica.

Andrea Kimi Antonelli ha vissuto un turbinio di emozioni negli ultimi undici giorni, dopo aver trionfato nel Gran Premio di Cina diventando il secondo pilota più giovane della storia a vincere una gara di Formula Uno e regalando all’Italia un successo che mancava da vent’anni (Giancarlo Fisichella a Sepang 2006). Il bolognese della Mercedes ha neutralizzato il primo tentativo di fuga in classifica generale del compagno di squadra George Russell, avvicinandosi a -4 dall’inglese. “ Mi sono goduto il momento in queste due settimane, è stato divertente, ma ho anche spostato velocemente il mio focus verso questo weekend perché vincere a Shanghai... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli verso Suzuka: “Devo migliorare tanto in qualifica, voglio massimizzare ogni opportunità”

Articoli correlati

F1, GP Giappone 2026. Vincendo a Suzuka, Kimi Antonelli può eguagliare Alberto Ascari dopo 74 anniIl tema delle vittorie consecutive è d’attualità, se si parla di Andrea Kimi Antonelli.

Leggi anche: Kimi Antonelli, un bolognese in prima fila in Formula 1: “Ora voglio concludere l’impresa”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kimi Antonelli

Temi più discussi: Un giorno al kartodromo con Kimi: Bello tornare dove tutto è iniziato; Kimi Antonelli a Castrezzato con Toto Wolff, il kart resta il primo amore: A Brescia un pezzo della mia vita; F1, GP Giappone 2026. Vincendo a Suzuka, Kimi Antonelli può eguagliare Alberto Ascari dopo 74 anni; Provaci ancora, Kimi! La Ferrari a Suzuka per rompere il digiuno.

Kimi Antonelli verso Suzuka: Devo migliorare tanto in qualifica, voglio massimizzare ogni opportunitàAndrea Kimi Antonelli ha vissuto un turbinio di emozioni negli ultimi undici giorni, dopo aver trionfato nel Gran Premio di Cina diventando il secondo ... oasport.it

F1, GP Giappone 2026. Vincendo a Suzuka, Kimi Antonelli può eguagliare Alberto Ascari dopo 74 anniIl tema delle vittorie consecutive è d’attualità, se si parla di Andrea Kimi Antonelli. Ieri si è affrontata la materia relativamente alla possibilità di ... oasport.it

Leggo. . Cosa vuol dire prendere la patente per un campione di Formula 1 Da mesi Kimi Antonelli ha sostenuto l'esame di guida. A preparare il pilota è stata Sara Giusti, ingegnera della motorizzazione di San Marino, dove da tempo risiede il giovane bologn - facebook.com facebook

Da Giancarlo Fisichella a Kimi Antonelli, sono dovuti passare 20 anni per festeggiare la vittoria di un pilota italiano #Formula1 #F1 #Antonelli #Fisichella x.com