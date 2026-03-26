Kimi Antonelli sorpreso dal tributo di Jannik Sinner al Gran Premio di Cina

Kimi Antonelli ha ottenuto una vittoria storica al Gran Premio di Cina. Jannik Sinner ha reso omaggio a questo evento con un tributo durante la manifestazione. Antonelli, protagonista della gara, ha conquistato il podio in modo inatteso. La competizione si è conclusa con un risultato che ha attirato l’attenzione degli appassionati di sport motoristici.

"> Kimi Antonelli: Vittoria storica al Gran Premio di Cina. Kimi Antonelli ha trionfato al Gran Premio di Cina, regalando al pubblico italiano un’emozione straordinaria. Questo successo non solo rappresenta la sua prima vittoria in Formula 1, ma lo colloca anche nella storia come il più giovane pilota a conquistare la pole position. L’eccezionale prestazione del 19enne ha lasciato un segno profondo nel cuore degli appassionati di motorsport e dei suoi colleghi atleti. Dopo aver ottenuto la pole position, grazie anche al potenziale straordinario della nuova vettura di F1 della Mercedes per il 2026, Antonelli ha affrontato la gara con grande determinazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Kimi Antonelli sorpreso dal tributo di Jannik Sinner al Gran Premio di Cina. Articoli correlati Kimi Antonelli a 19 anni vince il Gran Premio di Cina: “L’avevo promesso all’Italia”Trionfa il pilota Mercedes, primo italiano a vincere una gara dopo Malesia 2002 con Fisichella. Kimi Antonelli rientra dalla Cina: “Sorpreso dalla dedica di Sinner, l’ho apprezzato moltissimo”Home > Sport > Formula 1 > Kimi Antonelli rientra dalla Cina: “Sorpreso dalla dedica di Sinner, l’ho apprezzato moltissimo” Kimi Antonelli è... Una raccolta di contenuti su Kimi Antonelli Temi più discussi: Kimi Antonelli torna a Bologna: 'Sorpreso da dedica Sinner, l'ho ringraziato'; Kimi Antonelli a Castrezzato con Toto Wolff, il kart resta il primo amore: A Brescia un pezzo della mia vita; La festa a sorpresa per Kimi Antonelli, la gramigna della mamma e l’incognita Fiorello; Kimi Antonelli: Sorpreso da Sinner, l’ho apprezzato tantissimo. Siamo solo all’inizio. Kimi Antonelli: Sorpreso da Sinner, l’ho apprezzato tantissimo. Siamo solo all’inizioLa dedica del numero 2 Atp a Indian Wells per il pilota azzurro che atterra a Bologna e dice: Gli ho scritto. Ora tagliatelle di mamma e... Mondiale ... tuttosport.com Kimi Antonelli, rientro trionfale in Italia dopo la vittoria in F1. L'abbraccio con la mamma e le parole per SinnerIl pilota emiliano, a 19 anni, ha vinto il Gran Premio di Shanghai a 20 anni dall'ultimo podio italiano di Fisichella in Malesia ... tg.la7.it Leggo. . Cosa vuol dire prendere la patente per un campione di Formula 1 Da mesi Kimi Antonelli ha sostenuto l'esame di guida. A preparare il pilota è stata Sara Giusti, ingegnera della motorizzazione di San Marino, dove da tempo risiede il giovane bologn - facebook.com facebook Kimi Antonelli e l'esame della patente: «Era nervoso, poco abituato al cambio manuale e non ha messo la freccia» x.com