Il 26 luglio 2026 si terrà un concerto alla Fiera della Musica di Azzano Decimo, con l'esibizione di KID YUGI. È stato comunicato che questa sarà la terza grande presenza prevista per l'evento. Al momento, non sono stati annunciati altri artisti o dettagli aggiuntivi riguardanti il programma.

Annunciato il terzo grande ospite della Fiera della Musica di Azzano Decimo (PN). Dopo le ufficializzazioni delle scorse settimane dei concerti di Elio e le Storie Tese (27 luglio) e delle stelle del celtic punk Dropkick Murphys (28 luglio), ad aprire la rassegna sarà la nuova star della music urban italiana, Kid Yugi, che porterà in Piazza Libertà il prossimo 26 luglio (inizio alle 21.00) l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “ Anche gli eroi muoiono – Summer Tour 2026 ”, con cui sarà protagonista nei principali festival della penisola. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con il Comune di Azzano Decimo, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita dalle 14. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - KID YUGI in concerto alla Fiera della Musica di Azzano Decimo. 26 luglio 2026

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