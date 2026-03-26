Kate Middleton il dettaglio misterioso affascina ma rischia l’errore

Durante la cerimonia di insediamento del nuovo arcivescovo di Canterbury, una figura nota per il suo stile ha indossato un abito che ha attirato l’attenzione. La scelta di accessori e dettagli nel suo look ha suscitato curiosità tra i presenti, mentre il vestito stesso ha rappresentato un momento di eleganza formale. La presenza di questa persona si è distinta per l’attenzione mediatica e l’interesse generale.

Kate Middleton ha sfoggiato un nuovo look sensazionale durante la cerimonia di insediamento di Dame Sarah Mullally come 106esimo Arcivescovo di Canterbur y. La Principessa del Galles ha indossato un cappello a tesa larga dal fascino misterioso, firmato Juliette Botterill, ma è stata una scelta stilistica molto rischiosa. Infatti, avrebbe potuto creare quel tremendo effetto ghigliottina per il quale era stata fortemente criticata Melania Trump. Ma procediamo con ordine. Kate Middleton e William alla cerimonia del nuovo Arcivescovo di Canterbury. L’agenda pubblica di Kate Middleton è iniziata con la solenne cerimonia di insediamento del capo del clero della Chiesa d’Inghilterra, tenutasi mercoledì 25 marzo nella Cattedrale di Canterbury. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, il dettaglio misterioso affascina ma rischia l’errore Articoli correlati Kate Middleton cambia stile, maxi giacca e dettaglio inaspettatoKate Middleton è riapparsa in pubblico per visitare la Castle Hill Academy a New Addington, Croydon, in occasione della Settimana della salute... Kate Middleton incanta ai BAFTA: il romantico look di coppia nasconde un dettaglio coordinatoDopo due anni di assenza Kate Middleton è tornata ai BAFTA, assieme al marito William. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kate Middleton Temi più discussi: Kate Middleton e William, il segreto della loro forza: Lui si affida a lei, anche nei momenti più duri; Kate Middleton sulla famiglia: Mangiare insieme è sempre più difficile; Kate Middleton si tradisce col Presidente nigeriano: l’abito con corsetto delude; La nuora del presidente nigeriano ruba l’abito a Kate Middleton. Kate Middleton, il risentimento di Meghan Markle: Non capiva perché dovesse essere ReginaSpuntano nuove indiscrezioni sul rapporto fra Kate Middleton e Meghan Markle, fra risentimenti e gelosie. dilei.it Kate Middleton e William, il segreto della loro forza: «Lui si affida a lei, anche nei momenti più duri»L'approccio alla corona del Principe e della Principessa di Galles sarà «incredibilmente lungimirante», spiega a Vanity Fair il giornalista dei reali Russell Myers ... vanityfair.it Kate Middleton et William : pourquoi leur dernier cliché provoque autant le trouble - facebook.com facebook Perché Kate Middleton indossa sempre la stessa tiara (amata anche da Lady D) x.com