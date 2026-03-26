Durante la cerimonia di insediamento del nuovo arcivescovo di Canterbury, il principe William e Kate Middleton hanno preso parte all’evento per la prima volta ufficialmente. La loro presenza si inserisce in un contesto in cui si nota un rafforzamento della loro posizione all’interno della famiglia reale, anche se non ci sono segnali di un’anticipata abdicazione di re Carlo.

Non c’è nessuna abdicazione di re Carlo in vista, sia chiaro. Ma è palese che il principe William e Kate Middleton siano sempre più vicini al trono. La prova? C’erano loro, questa settimana alla Cattedrale di Canterbury per assistere a un evento storico per la Chiesa d’Inghilterra. Il nuovo arcivescovo di Canterbury è una donna. Mercoledì 25 marzo, a Canterbury, si è tenuta la cerimonia di insediamento del nuovo arcivescovo di Canterbury. Un evento storico: per la prima volta, infatti, a ricoprire il ruolo è una donna, Dame Sarah Mullally. Presenti al rito religioso, in rappresentanza di re Carlo, il principe William e Kate Middleton. È una... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kate e William, un giorno regina e re, hanno partecipato alla cerimonia di insediamento del nuovo arcivescovo di Canterbury, per la prima volta una donna

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