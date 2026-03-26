Karine e Geraldine Gli imputati al bivio della mediazione

Due imputati sono stati chiamati a decidere se procedere con la mediazione dopo che un uomo di 33 anni, di origini peruviane, è stato accusato di aver perseguitato l'ex compagna, costringendola a lasciare il Paese con i figli. La vicenda riguarda comportamenti di stalking e minacce, che hanno portato alla decisione di affrontare un procedimento di confronto legale.

Il 33enne peruviano che perseguitava la ex, costretta a fuggire dal Paese di origine con i figli per sottrarsi allo stalking, e che alla fine l’ha seguita anche in Brianza dove lo scorso luglio ha finito per ucciderla strangolandola a mani nude, ancora convinto di essere il ’verdadero amor’, il ’vero amore’, come ha scritto in un post sul profilo della vittima. E il 45enne titolare di una pizzeria che si è liberato di una donna, morta per overdose da cocaina che lui le ha offerto in una stanza di motel, abbandonandola lo scorso febbraio in un bosco, rannicchiata dentro una felpa le cui maniche erano state legate per trasportarla come un sacchetto della spazzatura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Karine e Geraldine. Gli imputati al bivio della mediazione Articoli correlati Leggi anche: Cuba al Bivio: La Crisi Energetica Spinge l’Avana al Dialogo con gli Stati Uniti Leggi anche: "Al referendum voteranno per il sì gli imputati e la massoneria deviata", è bufera su Gratteri