Juventus | Vlahovic ha preso una decisione netta

Dusan Vlahovic ha comunicato la sua volontà di rimanere alla Juventus e ha deciso di ridurre significativamente il proprio ingaggio. La scelta del giocatore riguarda il proseguimento della sua esperienza con la squadra, nonostante eventuali discussioni o negoziati in corso. La decisione è stata ufficializzata e si concentra sulla volontà di continuare a vestire la maglia bianconera.

Dusan Vlahovic ha preso una decisione netta sul proprio futuro: vuole restare alla Juventus e per farlo è disposto a una riduzione importante dello stipendio. Il centravanti serbo, che ha attualmente un contratto fino al 2027 con ingaggio superiore ai 12 milioni di euro netti a stagione, ha comunicato alla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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