La Juventus sta lavorando per far partire Francisco Conceição durante la prossima sessione di mercato estiva del 2026. L’esterno, attualmente sotto contratto con il club, potrebbe lasciare la squadra nelle prossime settimane. La società sta valutando le offerte ricevute e le possibilità di cessione, mentre il giocatore si prepara a un possibile trasferimento. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata.

La Juventus accelera sull’uscita di Francisco Conceição in vista dell’estate 2026: l’esterno portoghese, arrivato a titolo definitivo dal Porto nell’estate 2025 per circa 30-32 milioni di euro, ha attirato l’interesse di diversi club di Premier League e un’operazione di scambio potrebbe sbloccare definitivamente l’affare. Conceição (22 anni) ha disputato una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: uscita di Conceicao?

Articoli correlati

Juventus, qual’è la dimensione di Conceicao?Qual’è la dimensione di Francisco Conceicao alla Juventus’ Top Player spacca partite o talento inespresso? Il dibattito.

Juventus, Quagliarella “Conceiçao deve incidere di più”Quagliarella ammonisce Conceiçao Fabio Quagliarella, intervistato a Gazzetta dello Sport, ha del gol di Conceiçao contro la Roma.

La Juventus sfiora il vantaggio con Conceição

Una selezione di notizie su Juventus uscita di Conceicao

Temi più discussi: Serie A | Juventus-Sassuolo | Le parole di Conceicao; Il mercato Juve è iniziato. Conceicao? Avevo una fidanzata che faceva come lui; Conceiçao al Liverpool per sostituire Salah? Le voci dalla Francia e la posizione della Juventus sul portoghese; Juventus-Sassuolo, le pagelle: Muric 7, para tutto. Bremer, un tempo da brividi: 5.

Juventus, Conceicao in Premier: lo scambio sblocca l’affareIl Liverpool ragiona sulla possibilità di prendere Conceicao e la Juventus è pronta a ragionare sullo scambio. I dettagli ... calciomercatonews.com

Pagina 0 | Conceicao, paura Juve: È nella lista del Liverpool per il dopo SalahLa notizia della separazione tra Salah e il Liverpool, resa pubblica nei giorni scorsi, ha avuto un forte impatto sull’ambiente. Dopo anni da protagonista assoluto, l’attaccante egiziano ha deciso di ... tuttosport.com

Juventus, Rudiger e non solo: Spalletti sogna la reunion con altre due vecchie conoscenze - facebook.com facebook

#Kayode è nel mirino della #Juventus: c'è il prezzo x.com