Juventus | Spalletti valuta le vendite
Il tecnico Luciano Spalletti sta considerando diverse opzioni di mercato per la rosa della Juventus in vista dell'estate 2026. La società ha deciso di mettere in vendita molti giocatori, chiedendo valutazioni e valutando eventuali cessioni. Al momento, non sono stati annunciati acquisti o trattative ufficiali, ma la strategia di mercato si concentra sulla riorganizzazione della squadra.
La Juventus ha messo quasi l’intera rosa “in vendita” in vista dell’estate 2026: con Luciano Spalletti ormai vicinissimo al rinnovo, il club sta valutando caso per caso ogni giocatore per fare respirare il bilancio e costruire una squadra più snella, competitiva e funzionale al progetto tecnico del mister. Secondo Tuttosport L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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