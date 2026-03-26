Juventus | piano chiaro dettato da Spalletti

La Juventus sta organizzando le strategie per l’estate 2026 seguendo le indicazioni di Luciano Spalletti. La società ha definito un piano preciso che coinvolge diverse operazioni di mercato e ristrutturazioni interne. Le decisioni sono state prese in base alle esigenze tecniche e alle tempistiche stabilite dall’allenatore, senza ulteriori dettagli sui singoli interventi o obiettivi specifici.

La Juventus sta preparando l’estate 2026 con un piano molto chiaro dettato da Luciano Spalletti: il tecnico vuole portare a Torino almeno tre suoi ex calciatori, profili che conosce bene e di cui si fida ciecamente per alzare subito il livello della rosa, indipendentemente dalla qualificazione in Champions League Questi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: piano chiaro dettato da Spalletti Articoli correlati Leggi anche: Juventus-Spalletti: patto per il rinnovo e Piano da 5 Acquisti Pronostico Parma-Juventus: Spalletti ha un chiaro obiettivoParma-Juventus è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,... COME GIOCHEREBBE LA JUVENTUS DI SPALLETTI