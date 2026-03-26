Juventus e Nazionale | stasera i bianconeri vestono l’azzurro

Stasera alcune giocatrici e giocatori vestono la maglia della nazionale, lasciando temporaneamente da parte i club. La serie A non si gioca questo fine settimana a causa della pausa per le partite delle nazionali, che sposta la trentunesima giornata al primo weekend di aprile, in coincidenza con le festività pasquali. La sospensione riguarda tutte le squadre di massima divisione del campionato italiano.

Sarà un weekend senza serie A: la pausa per le nazionali posticipa rinvia la trentunesima giornata al 4-5-6 aprile, in coincidenza con il finesettimana di pasqua. Niente campionato dunque, ma non mancheranno i bianconeri in campo: oggi tocca alla Nazionale Italiana, con Federico Gatti e Manuel Locatelli tra i convocati. Juve e Nazionale: c’era anche un terzo nome tra i convocati. Per una volta, il tecnico bianconero si concede un raro weekend di pausa dalla Serie A: niente panchina, niente indicazioni a bordo campo, ma una serata da vero spettatore. Gli occhi saranno puntati sulla Nazionale Italiana, dove inizialmente erano tre i giocatori della Juventus convocati dal ct Gennaro Gattuso: Andrea Cambiaso, Federico Gatti e Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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