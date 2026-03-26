juventus di canio bocciatura definitiva per openda e david

Paolo Di Canio ha commentato il rendimento di David e Openda, due giocatori della Juventus, definendo la loro situazione come una bocciatura definitiva. I due sono ormai ai margini del progetto della squadra e non rientrano più nelle scelte di formazione. La critica di Di Canio si concentra sulle prestazioni recenti dei due attaccanti.

Paolo Di Canio ha criticato senza mezzi termini il rendimento di David e Openda nell’ultimo periodo. I due giocatori sono ormai ai margini del progetto Juve. Bocciatura per David e Openda Negli studi di Sky Sport si è parlato della bocciatura totale a cui sono andati in contro Openda e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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