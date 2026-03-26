juventus bergomi questa juve mi confonde vedo del potenziale

Nella trasmissione Sky Calcio Club, si è parlato del potenziale della Juventus, con interventi di diversi opinionisti, tra cui Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Alessandro Costacurta. Bergomi ha commentato di essere confuso riguardo alla squadra, ma ha riconosciuto alcuni segnali positivi. La discussione si è concentrata sulle valutazioni sulle capacità e sulle prospettive del club.

Negli studi di Sky Calcio Club si è discusso del potenziale della Juventus. Gli interventi di Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Alessandro Costacurta. Le parole riportate da TS. La discussione sul potenziale della Juventus Bergomi sottolinea: “ Sulla Juventus mi confonde sempre questa squadra perché io ci vedo del potenziale e guardo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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