Il difensore di proprietà della Cremonese potrebbe lasciare il club per trasferirsi alla Juventus. La società torinese sta monitorando le sue prestazioni in vista di una possibile operazione di mercato. La situazione si inserisce nelle attività di rafforzamento del reparto difensivo della squadra piemontese. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a un accordo tra le parti.

Juve, il futuro di Tommaso Barbieri potrebbe tingersi di granata: la dirigenza del Torino osserva con attenzione le sue prestazioni in vista del mercato. Tommaso Barbieri potrebbe cambiare maglia nella prossima finestra estiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino ha messo gli occhi sull’ex esterno della Juventus da diversi mesi. La dirigenza valuta il suo profilo con estrema attenzione per rinforzare la corsia di destra, viste le recenti difficoltà incontrate in quella zona del campo. Il terzino, dopo la cessione definitiva, potrebbe firmare un nuovo contratto per tornare nella massima serie. Attualmente alla Cremonese, il giocatore rappresenta un osservato speciale, inserito nella lista dei desideri già dallo scorso dicembre, pur senza movimenti concreti durante la sessione invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, ricordi Barbieri? Può lasciare la Cremonese… per tornare a Torino

Articoli correlati

Zhegrova Juve, l’esterno kosovaro può lasciare Torino in estate: la società ha già in mano il sostituto. Di chi si trattadi Redazione JuventusNews24Zhegrova Juve, l’esterno kosovaro può lasciare la Vecchia Signora a giugno: la società bianconera ha già in mano il suo...

Juve, Pedro Felipe va al Sassuolo. E occhio a Muharemovic: può tornare a TorinoJuve e Sassuolo verso la fumata bianca per il trasferimento in Emilia di Pedro Felipe.

Aggiornamenti e notizie su Juve ricordi Barbieri Può lasciare la...

Marchisio: Juve, il Galatasaray può ribaltarlo solo Yildiz. Ma serve uno che in campo urli 'Svegliamoci'Io non punto mai nulla, nemmeno le pizze con gli amici. Sarà dura recuperare tre gol senza subirne. Soprattutto per il periodo difficile che sta attraversando la squadra di Spalletti. Però la ... gazzetta.it

Juventus-Pisa, il pronostico: Spalletti ora non può più sbagliareNon c'è più tempo da perdere perché il distacco è ancora di quattro punti e per la Juventus un posto in Champions è fondamentale per programmare il futuro: ecco perché Spalletti deve ripartire subito ... gazzetta.it