La Juventus dovrà fare attenzione al Liverpool, che ha annunciato l’addio di Momo Salah. La squadra inglese sta valutando diversi profili per rimpiazzarlo, tra cui anche quello di Francisco Conceicao. Nel frattempo, un commentatore ha confrontato la situazione attuale della Juventus con quella dell’Inter di Moratti, senza entrare nel merito delle motivazioni.

Torino, 26 marzo 2026 – La Juve dovrà guardarsi dal Liverpool. Momo Salah ha annunciato il suo addio ai Reds e il club sta già cercando un sostituto: la ricerca è finita anche sul nome di Francisco Conceicao. L’esterno portoghese, titolarissimo nella Juve, vivrà dunque la corte del Liverpool in estate e per la Vecchia Signora non sarà una valutazione facile. Di fatto, con Yildiz e Conceicao i due sotto punta sarebbero già designati per la prossima stagione, con Boga vice Kenan e un innesto dal mercato al posto di Zhegrova come vice Conceicao, mentre davanti l’idea è confermare Vlahovic e riprendere Kolo Muani. L’attacco sarebbe fatto, ma sul mercato non si può mai sapere con certezza come andranno le cose e, con i bilanci Juve sotto la lente di ingrandimento, un incasso importante potrebbe cambiare le strategie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Liverpool su Conceicao. L’affondo di Giletti: “Siamo come l’Inter di Moratti"

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