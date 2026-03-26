Jesi si trasforma in un libro aperto | il festival LibrInCittà anima parchi e palazzi

A Jesi, in provincia di Ancona, ha preso il via il festival “LibrInCittà”, un evento che coinvolge parchi e palazzi storici della città. La manifestazione prevede numerosi incontri, letture e attività culturali distribuite sui diversi spazi urbani, con l’obiettivo di promuovere la lettura tra i cittadini. La prima fase del festival è in corso e continuerà nelle prossime settimane.

Jesi (Ancona), 26 marzo 2026 - Il festival “LibrInCittà” entra nel vivo con un calendario fitto di appuntamenti che animeranno Jesi questa settimana e la prossima. L’iniziativa, che gode del finanziamento del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) nell’ambito del più ampio progetto “Fatti di storie - #JesiLegge” (Bando “Città che legge” 2024), si conferma un punto di riferimento fondamentale per la promozione della lettura a ogni età. Uno dei cuori pulsanti della manifestazione è il palazzo dei Convegni, che ospita la fiera del libro dedicata alle scuole secondarie di II grado. La fiera è visitabile oggi, giovedì 26 marzo (dalle 17:00 alle 19:00), e domani, venerdì 27 marzo, con un orario esteso che copre sia la mattina (9:00-12:30) che il pomeriggio (15:30-19:00). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi si trasforma in un libro aperto: il festival "LibrInCittà" anima parchi e palazzi Articoli correlati Jesi, alla biblioteca planettiana al via LibrInCittàJesi (Ancona), 24 febbraio 2026 – La cultura torna a essere la grande protagonista nel cuore della città. Baronissi si prepara ad accogliere Libro Aperto Festival 2026Dal 10 al 12 aprile 2026 Baronissi tornerà a essere il punto di riferimento della letteratura per bambini, ragazzi e giovani lettori con una nuova... Tutti gli aggiornamenti su Jesi si trasforma in un libro aperto il... Temi più discussi: Sicurezza stradale: la polizia locale tra i banchi di scuola con un testimonial d’eccezione; L’amministrazione comunale di Jesi in visita alla sede di Trevalli Cooperlat; Jesi sceglie lo sguardo di genere: nasce la Consulta delle Donne e della Comunità Lgbtqia+; L’Arte varca la soglia: a Jesi arriva Florilegi della Soglia. Jesi Manuela Arcuri in sala al Multiplex per l’anteprima nazionale di TraditaCon lei anche Fernando Lindez, presenti per salutare il pubblico alla proiezione del film, girato anche a Jesi, di venerdì 13 marzo alle ore 20 in città e ad Ancona alle ore 21 ... qdmnotizie.it Il viale che si trasforma, uno sguardo sul futuro di JesiUna lunga arteria, il Viale della Vittoria, fondamentale per Jesi. Residenti, pendolari, negozianti, clienti: tutti passano da qui. Tanto traffico, non pochi semafori, difficoltà nei parcheggi, spazi ... rainews.it Una regina di 40 anni fece montare una tenda in piazza e disse ai cittadini di avvicinarsi. Non era un mercato. Non era una festa. Stava per partorire. Era il 26 dicembre 1194, a Jesi, una piccola città delle Marche. Costanza d'Altavilla — regina di Sicilia, moglie - facebook.com facebook