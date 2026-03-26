Jannik Sinner ha vinto il suo primo titolo al Miami Open, superando un record personale di vittorie in un singolo torneo. Con questa affermazione, il giocatore ha ottenuto la sua quarta vittoria in un torneo ATP Masters 1000, superando il record di Roger Federer per il numero di successi in questa categoria. La finale si è conclusa con un punteggio di due set a zero.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner continua la sua straordinaria corsa al Miami Open, superando Alex Michelsen e assicurandosi un posto nei quarti di finale. Sino ad ora, l’italiano ha mostrato un dominio impressionante, non perdendo nemmeno un set in questo torneo. La sua prossima sfida sarà contro il tennista statunitense Frances Tiafoe, con il quale si prepara a confrontarsi, mantenendo la sua strategia di affrontare ogni partita con serenità e determinazione. La vittoria di Sinner rappresenta un ulteriore scalino nella sua carriera, specialmente considerando che con l’eliminazione di Carlos Alcaraz al terzo turno, il giovane talento italiano è ora l’unico giocatore tra i primi della classifica ancora in corsa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner supera un record di carriera di Roger Federer dopo la vittoria a Miami.

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