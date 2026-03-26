Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo Master 1000 di Miami dopo aver battuto Frances Tiafoe, numero 20 del ranking, con due set consecutivi, entrambi 6-2. La partita si è svolta il 26 marzo 2026 e ha portato il tennista italiano a proseguire la sua corsa nel prestigioso torneo statunitense.

Miami, 26 marzo 2026 - Jannik Sinner approda alle semifinali del Master 1000 di Miami battendo Frances Tiafoe, numero 20, in due set con un doppio 6-2. Il campione altoatesino, numero 2 del ranking mondiale, è atteso dalla sfida con il vincente del quarto di finale tra Cerundolo e Zverev. Sinner si qualifica con una partita senza storia, durata un’ora e 11 minuti con un doppio 6-2 finale. Tiafoe asfaltato e non poteva essere diversamente, il numero 2 Atp non perde un set in un Masters 1000 dal 5 ottobre 2025, a Shanghai. E fino ad oggi ne ha vinti 30 di fila. Partenza decisa dell’azzurro che piazza subito un break e poi tiene il servizio per il 2-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Jannik Sinner piega Tiafoe e vola in semifinale al Master 1000 di Miami

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