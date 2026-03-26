L’Italia di pallavolo, campione del mondo, ha annunciato un cambio di avversario nel test match previsto a Reggio Calabria il 26 agosto alle ore 21. La squadra affronterà ora la Germania, sostituendo l’avversario originariamente previsto. La partita si svolgerà presso la struttura sportiva della città, con la presenza di pubblico prevista.

Cambia l’avversario dell’Italia Campione del Mondo nel Bper Test Match in programma a Reggio Calabria il prossimo 26 agosto alle ore 21. Gli azzurri affronteranno infatti la Germania, guidata dal coach italiano Massimo Botti, al posto di Cuba come precedentemente previsto. Italia e Germania si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Italvolley a Reggio Calabria, cambia l'avversario: azzurri in campo contro la Germania

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