Italia verso i Mondiali 2026 | solo una strada per qualificarsi

L’Italia si prepara alle prossime qualificazioni per i Mondiali del 2026, con due partite decisive in programma. La squadra deve vincere la semifinale contro l’Irlanda del Nord e, successivamente, superare una delle due squadre, Galles o Bosnia Erzegovina, nella finale. Solo con due successi consecutivi può ottenere il pass per il torneo internazionale.

Per conquistare un posto ai Mondiali del 2026, l’Italia non ha alternative: deve vincere la semifinale contro l’Irlanda del Nord e poi imporsi anche nella finale contro Galles o Bosnia Erzegovina. Non esistono altre combinazioni utili: la qualificazione passa esclusivamente da due vittorie. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha deciso di puntare su Bergamo come sede della semifinale, considerandola un luogo simbolico e di buon auspicio, visto il brillante debutto con il 5-0 contro l’Estonia. L’eventuale finale, invece, si giocherà in trasferta, come stabilito dal sorteggio, rendendo il percorso ancora più impegnativo. Nel caso in cui una delle due partite termini in parità nei tempi regolamentari, l’Italia sarà costretta a passare attraverso i tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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