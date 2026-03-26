Italia terrorizzata | tutto prima della partita Gattuso non la prende bene

Nella vigilia della partita tra Italia e Irlanda del Nord, l’attenzione si concentra sull’umore del tecnico. Prima del fischio d’inizio, si registra tensione tra lo staff e i giocatori, mentre sui social si moltiplicano commenti di preoccupazione tra i tifosi. La giornata è caratterizzata da un’atmosfera di attesa e nervosismo, con le squadre pronte a scendere in campo per una sfida decisiva.

Salah in Serie A? Carragher fa tremare i tifosi: «Potrebbe giocare in quella squadra!». Ecco l’assist di calciomercato per quella big italiana Como, il ds Ludi a tutto tondo: «Non abbiamo paura che Fabregas possa lasciarci. Nico Paz è felice qui ma.Scudetto? Oggi utopico, ma puntiamo all’eccellenza» Malen fa una confessione sul trasferimento alla Roma: «La Serie A mi si addice, me l’ha consigliata lui.». Di chi si tratta Olise Liverpool: arriva la risposta del Bayern Monaco! Hoeness esce allo scoperto sul possibile addio della stella francese. Cosa ha detto Cristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre? Salah in Serie A? Carragher fa tremare i tifosi: «Potrebbe giocare in quella squadra!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - “Italia terrorizzata”: tutto prima della partita, Gattuso non la prende bene Articoli correlati Leggi anche: Nazionale, salta lo stage e Gattuso non la prende bene Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: “È la partita più importante della mia vita”