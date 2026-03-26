Una Nazionale italiana eliminata per la terza volta consecutiva dal torneo non avrebbe solo conseguenze sportive, ma anche ripercussioni economiche immediate. La mancata qualificazione comporta la perdita di entrate derivanti da diritti televisivi, sponsorizzazioni e biglietti, influendo sul bilancio complessivo della federazione. La situazione solleva preoccupazioni sulla possibilità di ripetere l'assenza a un appuntamento mondiale, che sarebbe un record negativo.

A volere essere cinici — o forse soltanto miopi — si potrebbe sostenere che, nonostante l’assenza degli azzurri dal Mondiale 2014, il calcio italiano continui a pesare per 12,4 miliardi sul Pil nazionale e a interessare almeno 28 milioni di persone. In fondo, la citazione pasoliniana del pallone come "ultima rappresentazione sacra del nostro tempo" sembra invecchiare benissimo. Che cosa sarà mai, allora, mancare la terza qualificazione consecutiva? Sbagliato. Non possiamo permettercelo. E non tanto per le ricadute immediate – pur rilevanti – quanto per una questione di prospettiva. Nel tempo sono stati prodotti diversi studi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, perché non possiamo permetterci un'altra esclusione dal Mondiale

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