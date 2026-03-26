Italia non puoi più fallire!!

L’Italia si gioca la qualificazione ai Mondiali in due partite decisive, dopo dodici anni di assenza dalla fase finale. La squadra affronta le gare con l’obiettivo di conquistare i punti necessari per mantenere viva la speranza di partecipare al torneo internazionale. Le partite si svolgono in un momento cruciale della stagione e determinano il destino della qualificazione azzurra.

AGI - Due partite per riportare l'Italia ai Mondiali dopo 12 anni e per cancellare le dolorose assenze a Russia 2018 e Qatar 2022: questa sera, giovedì 26 marzo, alle 20:45 a Bergamo gli azzurri affronteranno l' Irlanda del Nord nel primo spareggio verso la Coppa del Mondo in Canada, Stati Uniti e Messico. In caso di vittoria si andrà alla sfida decisiva di martedì prossimo contro la vincente tra Bosnia e Galles. "Da sette mesi, ovvero dal primo giorno della mia esperienza da commissario tecnico ", ha raccontato Rino Gattuso in conferenza stampa, "non c'è volta che prima di addormentarmi o la mattina appena mi sveglio che non pensi al fatto che bisogna andare al Mondiale. 🔗 Leggi su Agi.it

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