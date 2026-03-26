Italia-Irlanda del Nord vietato sbagliare Gattuso si affida a Bastoni | le formazioni ufficiali | Diretta

Alle ore 20:45 si svolge la partita tra Italia e Irlanda del Nord, con Gattuso che ha deciso di schierare Bastoni nella formazione titolare. Le squadre sono state ufficializzate e la diretta fornisce aggiornamenti su eventuali cambiamenti o eventi salienti durante il match. La gara si disputa in un momento cruciale e le formazioni sono state comunicate ufficialmente poco prima dell'inizio.

"Contro l'Irlanda del Nord la partita più importante della mia carriera. Le parole di Lippi mi hanno emozionato" È una partita secca, niente andata o ritorno. Se dopo i tempi regolamentari Italia-Irlanda del Nord saranno ancora in parità, si andrà ai supplementari. In caso di ulteriore equilibrio, si andrà ai calci di rigore. IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price, Donley. Ct. O’Neill (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Il ct Gattuso si affida a Mancini e Bastoni, recuperati in extremis e subito titolari in difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia-Irlanda del Nord, vietato sbagliare. Gattuso si affida a Bastoni: le formazioni ufficiali | Diretta Articoli correlati Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord: le scelte del ct Gattuso per la semifinale dei playoff MondialiMercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. Italia-Irlanda del Nord, ora Gattuso non può sbagliare: pronosticoDopo una lunga attesa, è arrivato il momento della verità: l'Italia si giocherà un posto al prossimo Mondiale nei playoff che prevedono la prima... Una raccolta di contenuti su Italia Irlanda del Nord vietato... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Bastoni titolare, Retegui e Kean guidano l'attacco azzurroÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord è anche un grande evento televisivo. Lo share degli ultimi playoffCi sarà tutta l'Italia collegata questa sera su Rai 1 per la partita che attende l'Italia, opposta all'Irlanda del Nord per il primo. tuttomercatoweb.com Italia-Irlanda del Nord diretta playoff Mondiali, segui la partita di oggi LIVE - facebook.com facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com