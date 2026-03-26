Italia-Irlanda del Nord un azzurro partirà dal 1? | la scelta di Gattuso

In vista della partita di playoff mondiale tra Italia e Irlanda del Nord, l'allenatore Gattuso ha deciso che Matteo Politano partirà dal primo minuto. L’esterno azzurro ha superato il suo avversario nel ballottaggio con Palestra ed è stato scelto per il ruolo di esterno destro nella formazione titolare. La sfida si giocherà con questa configurazione di squadra.

Matteo Politano giocherà dal primo minuto nella sfida playoff mondiale Italia-Irlanda del Nord: l’esterno azzurro ha superato il ballottaggio con Palestra e sarà schierato a destra nella formazione di Gattuso. Politano vince il duello con Palestra: la scelta di Gattuso. Secondo ‘Sky Sport’, Politano ha risolto ogni dubbio legato al suo polpaccio e dovrebbe partire titolare sulla fascia destra. L’esterno del Napoli, nonostante il problema accusato nei giorni precedenti, ha convinto il commissario tecnico nelle sedute di allenamento. La decisione è stata presa nella vigilia della partita, quando l’allenatore ha verificato le condizioni fisiche di tutti i convocati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Italia-Irlanda del Nord, un azzurro partirà dal 1?: la scelta di Gattuso Articoli correlati Pio Esposito titolare in Italia Irlanda del Nord? A cosa sta pensando davvero Gattuso per i playoff Mondiali. La mossa del ct azzurro!Udinese, Gianpaolo Pozzo racconta: «Si parlava di 300 milioni ma non vogliamo vendere…Dico questo sul futuro di Solet e Davis» Calciomercato Juve:... Gattuso e l'Italia in crisi: non dobbiamo battere l'Irlanda del Nord, ma la pauraDiceva uno un po’ più importante di Gattuso che “l’unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa". Gattuso Italia-Irlanda del Nord:Infortuni Nessun alibi.Non c'è tempo per pensare ad altro #italy Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia Irlanda del Nord un azzurro... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali. Italia-Irlanda del Nord, come funzionano i playoff mondiali: regolamento, supplementari, rigori e formatItalia-Irlanda del Nord, tutto ciò che c'è da sapere sul regolamento dei playoff Mondiali 2026: cosa succede in caso di parità al termine dei 90 minuti? sport.virgilio.it Quote risultato esatto Italia-Irlanda del NordDopo la delusione del secondo posto nel girone alle spalle della Norvegia, l'Italia di Gattuso è pronta a giocarsi la qualificazione al Mondiale. tuttomercatoweb.com Il giorno di Italia-Irlanda del Nord è arrivato. Con la speranza che sia solo la prima, non l'unica, di due notti a tinte azzurre: quelle che dovranno riportare il nostro calcio a un Mondiale dopo 12 anni d'assenza. Si può fare. Si deve fare x.com E' la vigilia di Italia- Irlanda del Nord. Riuscirete a dormire stanotte o siete attanagliati dalla tensione - facebook.com facebook