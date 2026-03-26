Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale | destro di Kean palla alta di poco|Live 0-0

Alle ore 20.45 a Bergamo si è disputato il primo match dei playoff tra Italia e Irlanda del Nord. La partita è terminata con un risultato di 0-0, dopo che Kean ha colpito un destro che si è stampato sopra la traversa e la palla alta di poco in un’occasione. La gara si è svolta senza ulteriori segnature.