Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale | destro di Kean palla alta di poco|Live 0-0
Alle ore 20.45 a Bergamo si è disputato il primo match dei playoff tra Italia e Irlanda del Nord. La partita è terminata con un risultato di 0-0, dopo che Kean ha colpito un destro che si è stampato sopra la traversa e la palla alta di poco in un’occasione. La gara si è svolta senza ulteriori segnature.
Punteggio ancora di 0-0. Azzurri quasi mai pericolosi e ritmi bassi, ci provano solo Tonali e Dimarco. Nella ripresa servirà ben altro per agguantare la finale del playoff Ma il tiro dell'azzurro è troppo debole, bloccato da Charles Angolo battuto da Dimarco e colpo di testa sul primo palo da parte di Bastoni. Palla alta Il suo tiro però termina alto sopra lo specchio della porta Sugli sviluppi del corner, l'interista viene murato a due passi dalla porta L'attaccante prova a farsi spazio e a liberare il destro, deviato in angolo dalla difesa irlandese Cross di Politano dalla destra per il tiro al volo... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Articoli correlati
Play off mondiale: Italia di Gattuso domani contro l’Irlanda del Nord. Davanti Kean e Retegui insidiati da Pio EspositoFIRENZE – Domani sera, a Bergamo, l’ora della verità per l’Italia di Gattuso chiamata a non fallire la ‘missione mondiale’.
Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale. Le formazioni: Bastoni dal 1', davanti Retegui e Kean. Carica Gattuso. «Noi senza paura»
Aggiornamenti e notizie su Italia Irlanda del Nord per il Mondiale...
Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026.
LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0: destro di Retegui, McNair devia in angoloL’Italia affronterà l’Irlanda del Nord per la 12ª volta nella sua storia (considerando qualificazioni ai Mondiali, qualificazioni agli Europei e amichevoli): gli Azzurri hanno vinto sette dei preceden ... gazzetta.it
Live Italia-Irlanda del Nord 0-0, gli azzurri a caccia del vantaggio a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it
Termina 0-0 il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord: la cronaca dei primi ‘45 facebook
#Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com