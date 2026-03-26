Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale | Colpo di testa di Bastoni | angolo|Live 0-0

Alle ore 20.45 si gioca a Bergamo la prima partita dei playoff tra Italia e Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni al Mondiale. La partita si apre con un calcio d'inizio, e al momento il punteggio è di 0-0. Durante il primo tempo, Bastoni ha segnato di testa su calcio d'angolo, ma il risultato non è stato ancora aggiornato.

Punteggio ancora di 0-0. Azzurri quasi mai pericolosi e ritmi bassi, ci provano solo Tonali e Dimarco. Nella ripresa servirà ben altro per agguantare la finale del playoff Ma il tiro dell'azzurro è troppo debole, bloccato da Charles Angolo battuto da Dimarco e colpo di testa sul primo palo da parte di Bastoni. Palla alta Il suo tiro però termina alto sopra lo specchio della porta Sugli sviluppi del corner, l'interista viene murato a due passi dalla porta L'attaccante prova a farsi spazio e a liberare il destro, deviato in angolo dalla difesa irlandese Cross di Politano dalla destra per il tiro al volo... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: Colpo di testa di Bastoni: angolo|Live 0-0 Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale. Le formazioni: Bastoni dal 1', davanti Retegui e Kean. Carica Gattuso. «Noi senza paura» Italia-Irlanda del Nord: a Bergamo Gattuso si gioca il MondialeL’Italia di Gennaro Gattuso si gioca la storia al Gewiss Stadium di Bergamo: contro l’Irlanda del Nord è un dentro o fuori senza appello. Contenuti utili per approfondire Italia Irlanda del Nord per il Mondiale... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0: destro di Retegui, McNair devia in angoloL’Italia affronterà l’Irlanda del Nord per la 12ª volta nella sua storia (considerando qualificazioni ai Mondiali, qualificazioni agli Europei e amichevoli): gli Azzurri hanno vinto sette dei preceden ... gazzetta.it Live Italia-Irlanda del Nord 0-0, gli azzurri a caccia del vantaggio a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it "Fecero i furbi, fu un putiferio", Italia-Irlanda del Nord e quel precedente che finì a pugni facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com