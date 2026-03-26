L’Italia si prepara alla sfida contro l’Irlanda del Nord, una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. Si parla anche dei possibili ricavi derivanti da questa gara, con dettagli sui guadagni che potrebbero arrivare agli azzurri. La partita rappresenta un’occasione anche per analizzare i flussi di entrate legati agli eventi sportivi di questa portata.

Calciomercato Juve, Spalletti fa la lista della spesa: svelati i 3 grandi sogni del tecnico per l’estate! Rodri a sorpresa: «Mi resta un anno di contratto col City, un mio futuro al Real Madrid? Non si può.» Mercato Inter, la pista Diaby è pronta a riaccendersi? Occhio all’incastro che riguarda anche Salah! Bernardo Silva, depennata una squadra dal futuro del portoghese. Non giocherà lì nella prossima stagione! L’indiscrezione non lascia dubbi Vieri ci crede: «Siamo l’Italia, dobbiamo farcela! Ne ho visti pochi a 20 anni come Pio Esposito, e su Leao dico che è anche colpa sua» Convocati Italia per l’Irlanda del Nord, Gattuso spiazza tutti: c’è un’esclusione a sorpresa! Napoli, Lobotka esce allo scoperto: «Conte è un allenatore straordinario e un vincente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italia Irlanda del Nord, per i Mondiali e non solo: ecco quanto incasserebbero gli azzurri!

Articoli correlati

Italia ai Mondiali se… cosa serve agli azzurri per qualificarsi contro l’Irlanda del NordBattere l'Irlanda del Nord e poi fare altrettanto con il prossimo avversario in calendario: è l'unico risultato a disposizione degli Azzurri per non...

Arbitro Italia Irlanda del Nord: designato il fischietto dei playoff per i Mondiali 2026. Chi dirigerà la sfida degli azzurriBologna, dentro al futuro di Orsolini: rinnovo in stand-by e sirene dall’Arabia Saudita.

Aggiornamenti e notizie su Italia Irlanda del

Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali.

Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni. DIRETTAPortaci al Mondiale, portaci al Mondiale. Sono sette mesi che Gennaro Gattuso se lo sente ripetere, da quando è diventato il ct di una Nazionale che gli ultimi due Mondiali di calcio li ha visti in ... tg24.sky.it

Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it

Vediamo chi indovina come finisce Italia-Irlanda del Nord - facebook.com facebook

Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a Bergamo x.com