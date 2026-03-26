Italia-Irlanda del Nord | orario e probabili formazioni pronostici e quote dove vederla gratis in tv e streaming

Domani sera si gioca la semifinale dei playoff tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. L'incontro si terrà in un orario serale e sarà trasmesso in diretta in digitale terrestre e su piattaforme streaming gratuite. Le probabili formazioni sono già state annunciate dai rispettivi allenatori, mentre le quote per le scommesse sportive sono state pubblicate sui siti specializzati.

Italia – Irlanda del Nord, la semifinale playoff che vale un Mondiale: dall'orario alle probabili formazioni, dai pronostici alle quote La corsa dell’Italia verso i Mondiali 2026 passa da una sfida decisiva: la semifinale dei playoff contro l’Irlanda del Nord. Una partita da dentro o fuori, che arriva dopo anni difficili per la Nazionale, reduce da due mancate qualificazioni consecutive. L’atmosfera è carica di tensione e aspettative: gli Azzurri di Gennaro Gattuso devono vincere per continuare a inseguire il biglietto per la fase finale che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si gioca a Bergamo, in uno stadio scelto dallo stesso ct per la sua capacità di creare un ambiente caldo e compatto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Italia-Irlanda del Nord: orario e probabili formazioni, pronostici e quote, dove vederla gratis in tv e streaming Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord: dove vederla in chiaro (gratis in tv), orario e probabili formazioni degli spareggi Mondiali Italia-Irlanda del Nord per i playoff Mondiali, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniL'Italia affronta l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per continuare il sogno dei Mondiali: le scelte di formazione di Gattuso e dove... Aggiornamenti e notizie su Italia Irlanda del Nord orario e... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali. Come finisce Italia - Irlanda del Nord, la previsione di Totti: E chi ci arriva…. Ma altri ex sono più sicuriI pronostici del campione del Mondo, oltre quelli di tanti ex azzurri e non solo, in vista della partita di Bergamo ... corrieredellosport.it Pagina 2 | Dove vedere Italia-Irlanda del Nord: orario, regole, e probabili formazioni dei playoffIl primo match verso la qualificazione al prossimo Mondiale si gioca a Bergamo: tutte le informazioni sulla partita, canali tv e streaming ... corrieredellosport.it Stasera Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: «Non dobbiamo avere paura, facciamo vedere sin da subito che siamo vivi» - facebook.com facebook Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a Bergamo x.com