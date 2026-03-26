Italia Irlanda del Nord nessun fischio per Bastoni al ritorno a Bergamo | ecco cosa è successo

Alessandro Bastoni è stato accolto con tranquillità nel suo ritorno a Bergamo dopo la partita tra Italia e Irlanda del Nord. Lungo il percorso verso lo stadio, non sono stati segnalati fischi o contestazioni da parte dei tifosi presenti. L’atleta ha subito raggiunto gli spogliatoi senza incidenti o interventi da parte del pubblico. La situazione si è svolta in modo pacifico e senza altercazioni.

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