Italia Irlanda del Nord LIVE | Gattuso ha sciolto le riserve Locatelli dal 1?

Nel match valido per i playoff dei Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord, l'allenatore Gattuso ha annunciato la formazione ufficiale e ha deciso di schierare Locatelli a partire dal primo minuto. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, risultato e cronaca durante tutto l'incontro.

Italia Irlanda del Nord LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i playoff dei Mondiali 2026. L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Mondiali. In palio un pass per la finalissima, dove gli azzurri affronterebbe la vincente di Galles-Bosnia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia Irlanda del Nord 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Italia: al termine del match. Italia Irlanda del Nord 0-0: risultato e tabellino. Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Irlanda del Nord LIVE: Gattuso ha sciolto le riserve, Locatelli dal 1? Articoli correlati Probabili formazioni Italia Irlanda del Nord, pochi dubbi per Gattuso: le decisioni su Locatelli e Gattidi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Italia Irlanda del Nord, le decisioni di Gattuso su Locatelli e Gatti: il primo verso la maglia da... Leggi anche: Italia-Irlanda Del Nord, le probabili formazioni: Gattuso con Kean e Retegui dal 1' Contenuti e approfondimenti su Italia Irlanda del Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Bastoni titolareÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it LIVE Alle 20.45 Italia-Irlanda del Nord, le ufficiali: Gattuso con Kean-Retegui. Bastoni c'èGli azzurri non hanno preso gol dagli irlandesi nelle ultime sette partite. Chi passa il turno giocherà contro la vincente di Galles-Bosnia ... gazzetta.it Le formazioni ufficiali di Italia Irlanda del Nord Le decisioni su Locatelli e Gatti - facebook.com facebook Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord LIVE alle 20.45: le formazioni ufficiali calciomercato.com/liste/italia-i… #ItaliaIrlandadelNord #ITANIR x.com