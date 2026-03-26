Italia Irlanda del Nord LIVE 1-0 | gli azzurri cercano il raddoppio a 15? dalla fine!

Alle 20.45 si gioca alla New Balance Arena di Bergamo la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la qualificazione ai Mondiali. La partita è seguita in diretta dalla redazione di Inter News 24, con aggiornamenti sul risultato e sui momenti salienti dell'incontro. La squadra italiana cerca il raddoppio a 15 minuti dalla fine del match.

Inter News 24 Appuntamento alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, semifinale playoff per i Mondiali: seguila live con noi. Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, il match valevole per la semifinale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In palio c’è la finale, da disputare in trasferta contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, per provare a staccare il pass e tornare a giocare una Coppa del Mondo a dodici anni dall’ultima partecipazione. In caso di sconfitta, gli Azzurri disputeranno comunque un’amichevole contro la perdente dell’altra semifinale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Italia Irlanda del Nord LIVE 1-0: gli azzurri cercano il raddoppio a 15? dalla fine! Articoli correlati Italia Irlanda del Nord 1-0 LIVE: doppio cambio per gli azzurridi Redazione JuventusNews24Italia Irlanda del Nord LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i playoff dei... LIVE Alle 14 parla Gattuso: come stanno gli azzurri verso Italia-Irlanda del NordIl ct parla in vista della partita di giovedì, in cui l'Italia si giocherà l'accesso alla finale playoff per andare ai Mondiali Giovedì 26 marzo,... Contenuti utili per approfondire Italia Irlanda del Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Live Italia-Irlanda del Nord 1-0, Tonali porta in vantaggio la Nazionale di GattusoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, si sblocca il matchGli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di O'Neill il primo atto degli spareggi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com