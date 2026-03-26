Italia Irlanda del Nord LIVE 0-0 | momento di equilibrio nel match!

Alle 20.45 si gioca alla New Balance Arena di Bergamo la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la qualificazione ai Mondiali. La partita si è aperta con un equilibrio tra le due squadre, senza reti segnate nei primi minuti di gioco. La sfida prosegue senza cambiamenti nel punteggio, con le formazioni che si fronteggiano in un momento di parità.

Inter News 24 Appuntamento alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, semifinale playoff per i Mondiali: seguila live con noi. Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, il match valevole per la semifinale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In palio c’è la finale, da disputare in trasferta contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, per provare a staccare il pass e tornare a giocare una Coppa del Mondo a dodici anni dall’ultima partecipazione. In caso di sconfitta, gli Azzurri disputeranno comunque un’amichevole contro la perdente dell’altra semifinale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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