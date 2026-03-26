Italia Irlanda del Nord LIVE 0-0 | inizio secondo tempo!

Alle 20.45 si gioca alla New Balance Arena di Bergamo la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, in attesa dell'inizio del secondo tempo. La partita vale la qualificazione ai Mondiali e questa sera i tifosi seguono con attenzione ogni azione. La sfida è valida per l'accesso alla fase finale del torneo internazionale.

Inter News 24 Appuntamento alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, semifinale playoff per i Mondiali: seguila live con noi. Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, il match valevole per la semifinale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In palio c’è la finale, da disputare in trasferta contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, per provare a staccare il pass e tornare a giocare una Coppa del Mondo a dodici anni dall’ultima partecipazione. In caso di sconfitta, gli Azzurri disputeranno comunque un’amichevole contro la perdente dell’altra semifinale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Italia Irlanda del Nord LIVE 0-0: inizio secondo tempo! Articoli correlati Leggi anche: Italia Irlanda del Nord LIVE 0-0: fine primo tempo! Italia Irlanda del Nord 0-0 LIVE: finisce il primo tempodi Redazione JuventusNews24Italia Irlanda del Nord LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i playoff dei... IN DIRETTA : Italia vs Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali UEFA 2025 | Match PES eFOOTBALL Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia Irlanda del Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. LIVE Al 45' Italia-Irlanda del Nord 0-0: possesso sterile per gli azzurri, poche palle golL’Italia affronterà l’Irlanda del Nord per la 12ª volta nella sua storia (considerando qualificazioni ai Mondiali, qualificazioni agli Europei e amichevoli): gli Azzurri hanno vinto sette dei preceden ... gazzetta.it Live Italia-Irlanda del Nord 0-0, finisce il primo tempo: poche occasioni a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com