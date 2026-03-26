In vista di un'eventuale lotteria dagli 11 metri tra le due squadre, si fanno congetture sui calciatori più probabili a calcare il dischetto. Non si tratta di una situazione attuale, ma di un'ipotesi che potrebbe verificarsi in caso di parità nei tempi regolamentari. Le scelte dei tiratori vengono valutate in base alle ultime decisioni e alle preferenze degli allenatori, senza considerare eventuali cambiamenti di formazione.

Mercato Inter, la pista Diaby è pronta a riaccendersi? Occhio all’incastro che riguarda anche Salah! Bernardo Silva, depennata una squadra dal futuro del portoghese. Non giocherà lì nella prossima stagione! L’indiscrezione non lascia dubbi Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. Le mosse del Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire Alberto Costa, l’ex Juve torna protagonista sul mercato: una big europea lo mette nel mirino. Le ultime Convocati Italia per l’Irlanda del Nord, Gattuso spiazza tutti: c’è un’esclusione a sorpresa! Napoli, Lobotka esce allo scoperto: «Conte è un allenatore straordinario e un vincente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italia Irlanda del Nord, ipotesi calci di rigore: ecco i tiratori più accreditati

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