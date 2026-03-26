Italia-Irlanda del Nord i tifosi | Dove andiamo con questi? Poi segna Tonali e…

Durante la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali, i tifosi italiani hanno commentato con insistenza le scelte della squadra. La partita si è conclusa con una vittoria di 2-0 contro l’Irlanda del Nord, grazie ai gol di Tonali e Kean. La gara si è giocata in uno stadio pieno e ha visto l’Italia conquistare la finale di qualificazione.

L’Italia supera 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali, merito dei gol di Tonali e Kean. Così i tifosi azzurri hanato la vittoria sui social, tra ansia, disillusione e gioia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia-Irlanda del Nord, i tifosi: "Dove andiamo con questi?". Poi segna Tonali e… Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord 2-0, Azzurri avanti con Tonali e KeanL’Italia batte per 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per i Mondiali 2026. Leggi anche: Mondiali più vicini con Tonali e Kean. Italia-Irlanda del Nord 2-0 Una selezione di notizie su Italia Irlanda del Nord i tifosi Dove... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso alla finale playoffÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord: 0-0 a fine primo tempo. Il tuo commento facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com