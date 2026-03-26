Questa sera, la nazionale italiana scenderà in campo contro l’Irlanda del Nord in una partita valida per i playoff di qualificazione al Mondiale. La squadra, sotto la guida di Gennaro Gattuso, annuncerà la formazione, con l’attenzione rivolta anche a Gianluca Mancini, tra i possibili titolari. Il match si svolgerà in un’atmosfera di attesa e tensione, con entrambe le squadre pronte a confrontarsi sul campo.

Questa sera la Nazionale affronterà l’Irlanda del Nord. Gli Azzurri guidati da Gennaro Gattuso si troveranno di fronte al primo ostacolo dei playoff che separano l’Italia dal Mondiale di quest’estate. Dopo le eliminazioni subite in due edizioni consecutive degli spareggi, prima contro la Svezia nel 2017 e poi contro la Macedonia del Nord nel 2022, la Nazionale italiana è chiamata a riconquistare la qualificazione dopo otto anni d’assenza. L’approdo al Mondiale rappresenta un passaggio fondamentale per rilanciare un movimento in evidente flessione. Il calcio italiano ha bisogno di ripartire dalla Nazionale e la qualificazione al Mondiale, dopo i cocenti fallimenti degli ultimi anni, fatta eccezione per il trionfo all’Europeo del 2021, costituirebbe la vetrina ideale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Italia-Irlanda del Nord: Gianluca Mancini tra i titolari?

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