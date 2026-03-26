Italia-Irlanda del Nord Gattuso sceglie Politano dal 1? | le formazioni ufficiali

Martedì sera si disputa la semifinale dei play-off di qualificazione al Mondiale 2026 tra Italia e Irlanda del Nord. L’allenatore ha deciso di schierare dal primo minuto Matteo Politano, che sarà impiegato nel ruolo di attaccante. Le formazioni ufficiali sono state rese note poco prima del calcio d’inizio, con Politano tra i titolari e l’obiettivo di ottenere la qualificazione.

Matteo Politano gioca dal primo minuto nella semifinale dei play-off di qualificazione al Mondiale 2026 tra Italia e Irlanda del Nord. L’esterno azzurro ha recuperato e sarà schierato come titolare nel centrocampo a cinque di Gattuso. Nessuna sorpresa nelle scelte del commissario tecnico. La formazione italiana si schiera con il consueto 3-5-2, con Donnarumma in porta e la difesa composta da Mancini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo, Politano agisce sulla corsia destra insieme a Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco. In attacco confermata la coppia Kean-Retegui per affrontare una sfida cruciale nel percorso verso il torneo mondiale. Politano a destra: la scelta tattica di Gattuso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Italia-Irlanda del Nord, Gattuso sceglie Politano dal 1?: le formazioni ufficiali Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord, vietato sbagliare. Gattuso si affida a Bastoni: le formazioni ufficiali | Diretta Italia-Irlanda del Nord, ecco le formazioni ufficiali: Gattuso conferma la coppia Kean-ReteguiEcco le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord, playoff per i prossimi Mondiali in USA. Una raccolta di contenuti su Italia Irlanda del Nord Gattuso sceglie... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord è anche un grande evento televisivo. Lo share degli ultimi playoffCi sarà tutta l'Italia collegata questa sera su Rai 1 per la partita che attende l'Italia, opposta all'Irlanda del Nord per il primo. tuttomercatoweb.com Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Bastoni titolare, Retegui e Kean guidano l'attacco azzurroÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord diretta playoff Mondiali, segui la partita di oggi LIVE - facebook.com facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com