Italia-Irlanda del Nord è il grande giorno | ecco le formazioni ufficiali Un minuto di silenzio per Beppe Savoldi
Stasera alle 20 si gioca la partita tra Italia e Irlanda del Nord, valida per i play-off dei Mondiali. Sono state annunciate le formazioni ufficiali di entrambe le squadre. Prima del calcio d’inizio, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Beppe Savoldi. La sfida rappresenta l’ultimo ostacolo per la qualificazione alla manifestazione internazionale.
L’Italia contro l’Irlanda del Nord nei play-off per i Mondiali: la lunga attesa è quasi finita, questa sera a partire dalle 20.45 le due nazionali si affronteranno a Bergamo per continuare il sogno iridato. La nazionale di Gennaro Gattuso vuole far parlare il campo dopo le tante discussioni degli ultimi giorni. Gli azzurri provano a scacciare i fantasmi di Svezia e Macedonia del Nord, le due carnefici dell’Italia nelle ultime edizioni dei playoff, per cercare il pass ai Mondiali di quest’estate. 20:00 – Le formazioni ufficiali ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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