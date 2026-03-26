Italia-Irlanda del Nord dove e con chi hanno beccato l' arbitro Makkelie mercoledì sera | esplode il polverone

Mercoledì sera, durante la partita tra Italia e Irlanda del Nord, l'arbitro Danny Makkelie è stato coinvolto in un episodio che ha suscitato polemiche. La partita si è svolta a Bergamo e ha visto affrontarsi le due nazionali, con la semifinale playoff che determinava la qualificazione ai Mondiali 2026. La sfida successiva si terrà tra Galles e Bosnia Erzegovina.

Esplode il caso Danny Makkelie a poche ore dalla semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord. Questa sera a Bergamo azzurri e britannici si sfideranno; la vincente si giocherà l'accesso ai Mondiali 2026 con chi la spunterà nell'altra semifinale tra Galles e Bosnia Erzegovina. Nel frattempo, però, la stampa nordirlandese sta cavalcando una polemica sull'arbitro olandese che dirigerà il match: il direttore di gara mercoledì sera è stato pizzicato in un ristorante di Bergamo insieme a tutto il suo staff: i connazionali Steegstra e de Vries, guardalinee, l'esperto quarto uomo spagnolo Gil Manzano e gli addetti al Var Van Boekel e Manschot. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46993344 Nulla di male, ovviamente, una semplice cena. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Italia-Irlanda del Nord, dove e con chi hanno beccato l'arbitro Makkelie mercoledì sera: esplode il polverone Articoli correlati Chi è Makkelie, arbitro di Italia-Irlanda del Nord: il clamoroso precedente con Cristiano RonaldoItalia-Irlanda del Nord sarà diretta da Makkelie, arbitro che evoca brutti ricordi in campo internazionale: dalle proteste del Benfica al gol... Poliziotto dal cartellino facile. Chi è Makkelie l’arbitro di Italia-Irlanda del NordBergamo, 24 marzo 2026 – Sarà l’olandese Danny Makkelie a dirigere Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026... Tutti gli aggiornamenti su Italia Irlanda del Nord dove e con chi... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali. Italia-Irlanda del Nord pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Italia-Irlanda del Nord con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto dei Playoff Mondiali. calciomercato.com Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni. DIRETTAPortaci al Mondiale, portaci al Mondiale. Sono sette mesi che Gennaro Gattuso se lo sente ripetere, da quando è diventato il ct di una Nazionale che gli ultimi due Mondiali di calcio li ha visti in ... tg24.sky.it Gattuso in conferenza per Italia-Irlanda del Nord: “Serve qualche pillolina, sennò non dormo più: alle 4:30 sembro un pipistrello” - facebook.com facebook #Gattuso in conferenza per Italia-Irlanda del Nord: "Serve qualche pillolina, sennò non dormo più: alle 4:30 sembro un pipistrello" x.com