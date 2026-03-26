Nella sfida tra Italia e Irlanda del Nord, si affrontano i playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. Se al termine dei 90 minuti il punteggio sarà in parità, si dovrà decidere tra supplementari o rigori. Il regolamento ufficiale stabilisce le modalità di svolgimento in caso di parità, definendo il percorso per la squadra che accederà alla fase successiva della competizione.

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© Calcionews24.com - Italia Irlanda del Nord: cosa succede se finisce in pareggio nei 90?. Supplementari o rigori? Il regolamento completo dei playoff

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