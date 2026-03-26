In vista della partita tra Italia e Irlanda del Nord, si discute sulle possibilità di scelta dei calciatori che si posizioneranno per i rigori in caso di parità dopo i supplementari. La formazione azzurra punta a concludere la partita nei tempi regolamentari, ma in caso di parità si dovranno decidere i tiratori per l’eventuale lotteria dal dischetto. La decisione finale spetterà all’allenatore.

Italia Irlanda del Nord, gli azzurri proveranno a chiudere la pratica nei tempi regolamentari. Ma i rigori non sono assolutamente da escludere. Il clima è quello delle grandi occasioni, dove il margine d’errore è ridotto allo zero. La tensione per la semifinale playoff Mondiale tra Italia e Irlanda del Nord, che si disputerà nella cornice della New Balance Arena di Bergamo, ha spinto lo staff azzurro a non lasciare nulla al caso. In un match da dentro o fuori, la preparazione tattica si è intrecciata con quella psicologica, focalizzandosi su uno degli scenari più temuti e spettacolari del calcio: la lotteria dei calci di rigore. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha adottato un approccio pragmatico, consapevole che la solidità difensiva della compagine nordirlandese potrebbe trascinare la sfida oltre i tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italia Irlanda del Nord, chi tirerà i calci di rigore in caso di parità dopo i supplementari? Le possibili scelte di Gattuso

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