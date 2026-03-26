Nella partita di qualificazione ai playoff, l’Italia ha battuto 2-0 l’Irlanda del Nord grazie ai gol di Tonali e Kean. La vittoria permette agli Azzurri di accedere alla finale playoff contro la Bosnia, che si giocherà nei Balcani per determinare la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. La sfida si svolge in un momento chiave per la nazionale italiana.

La finalissima playoff che vale un posto nell’attesissima Coppa del Mondo 2026 vedrà l’Italia affrontare la Bosnia nei Balcani. Un problema non da poco, considerando il pubblico a favore dei padroni di casa e un’atmosfera decisamente ardua per accedere al torneo centro-nord americano. L’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo e conquista l’accesso alla finale dei playoff per i Mondiali 2026. Dopo un primo tempo complicato e povero di occasioni, la squadra di Gattuso cambia marcia nella ripresa, trovando il vantaggio con Sandro Tonali e chiudendo i conti con Moise Kean. Una vittoria costruita con pazienza e qualità, contro un’avversaria organizzata e molto compatta, che per lunghi tratti ha limitato la manovra azzurra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean portano gli Azzurri in finale playoff

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