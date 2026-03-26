Italia-Irlanda del Nord 2-0 le pagelle | Tonali 7,5 svegli gli azzurri Kean 7 mette il sigillo Retegui 5 macchinoso
L’Italia ha vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Tonali ha ricevuto un voto di 7,5 per aver dato energia alla squadra, mentre Kean ha segnato il gol decisivo con un voto di 7. Retegui ha avuto una prestazione meno brillante, valutata 5, risultando macchinoso in alcune azioni. La squadra ha migliorato la prestazione nella ripresa rispetto al primo tempo difficile.
L'Italia c'è. Batte 2-0 l'Irlanda del Nord e si avvicina all'obiettivo del Mondiale 2026. Dopo un primo tempo complicato, gli azzurri si sciolgono e sbloccano il match con Sandro Tonali che sfrutta una palla vagante dal limite e con un tiro perfetto di controbalzo trova il gol del vantaggio. L'Italia prende coraggio e costruisce più occasioni, soprattutto con Moise Kean che, dopo due tiri respinti dal portiere, alla terza opportunità trova il gol del raddoppio con una bella giocata in area e un tiro preciso sul secondo palo. La squadra di Gattuso si scrolla di dosso un pò di pressione e ora si prepara alla finale playoff contro una tra Bosnia e Galles, in programma martedì 31 marzo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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