Italia-Irlanda del Nord 2-0 le pagelle | Tonali 7,5 svegli gli azzurri Kean 7 mette il sigillo Retegui 5 macchinoso

L’Italia ha vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Tonali ha ricevuto un voto di 7,5 per aver dato energia alla squadra, mentre Kean ha segnato il gol decisivo con un voto di 7. Retegui ha avuto una prestazione meno brillante, valutata 5, risultando macchinoso in alcune azioni. La squadra ha migliorato la prestazione nella ripresa rispetto al primo tempo difficile.