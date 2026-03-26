Italia-Irlanda del Nord 2-0 Azzurri avanti con Tonali e Kean

L’Italia ha vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per i Mondiali 2026. Le reti sono state segnate da Tonali al 55’ e Kean all’80’, entrambe nella ripresa. La partita si è disputata in un match decisivo per la qualificazione, con i gol che hanno determinato il risultato finale.

L’Italia batte per 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per i Mondiali 2026. Le reti entrambe nella ripresa, firmate Tonali al 55? e Kean all’80’. In finale, martedì, gli azzurri affronteranno la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina. Il primo scoglio è superato, ne manca uno per tornare finalmente a giocare un Mondiale dopo 12 anni. Una vittoria più sofferta del previsto, arrivata solo nella ripresa contro un avversario ostico che ha badato quasi solo a difendere. Luci ed ombre nella prova dell’Italia, partita bene poi troppo nervosa nella prima frazione. Solo una volta sbloccato il risultato i ragazzi di Gattuso hanno ritrovato lucidità e serenità per portare a casa la vittoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Irlanda del Nord 2-0, Azzurri avanti con Tonali e Kean Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: azzurri avanti con Tonali. Entra Pio Esposito, per Retegui. Kean sfiora il bis |Live 1-0 Leggi anche: Italia Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean portano gli azzurri in finale! Tutti gli aggiornamenti su Italia Irlanda del Nord 2 0 Azzurri... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso alla finale playoffÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord, formazioni confermate: Gattuso punta sulla coppia Retegui-Kean, Pio Esposito parte dalla panchina. Sei d'accordo con la scelta del ct Tu chi avresti schierato in attacco facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com