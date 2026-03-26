Italia Irlanda del Nord 1-0 LIVE | Kean vicino al vantaggio

Nella partita valida per i playoff dei Mondiali 2026, l’Italia affronta l’Irlanda del Nord. Al momento, il punteggio vede l’Italia in vantaggio per 1-0. Durante il match, il giocatore Kean si trova vicino al raddoppio. Segui la cronaca in tempo reale con aggiornamenti su moviola, tabellino e risultato.

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