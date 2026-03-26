L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nei play-off per i Mondiali, con il match che inizia alle 20. La partita si conclude con la vittoria dell’Italia per 1-0, grazie a un tiro da fuori area di Tonali che sblocca il risultato. La sfida rappresenta l’ultimo ostacolo prima della qualificazione ai Mondiali.

L’Italia contro l’Irlanda del Nord nei play-off per i Mondiali: la lunga attesa è quasi finita, questa sera a partire dalle 20.45 le due nazionali si affronteranno a Bergamo per continuare il sogno iridato. La nazionale di Gennaro Gattuso vuole far parlare il campo dopo le tante discussioni degli ultimi giorni. Gli azzurri provano a scacciare i fantasmi di Svezia e Macedonia del Nord, le due carnefici dell’Italia nelle ultime edizioni dei playoff, per cercare il pass ai Mondiali di quest’estate. Prima di sfidarsi sul campo della New Balance Arena le Nazionali di Italia e Irlanda del Nord osserveranno un minuto di silenzio per ricordare Beppe Savoldi, icona del calcio italiano scomparso oggi all’età di 79 anni e che iniziò ad affermarsi proprio a Bergamo, con la maglia dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia-Irlanda del Nord 1-0, la sblocca Tonali con un gran tiro da fuori area

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